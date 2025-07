Auroro Borealo tra Spotify e un perineo

Auroro Borealo tra Spotify e un perineo: un confronto che rende l'idea di un mix imprevedibile e sorprendente. Anni fa, mi ritrovai immerso in un mondo di comicità che cercava di catturare il successo di Zelig e Colorado, tra tormentoni ripetitivi e personaggi che sognavano la ribalta. In quel caos di battute e protagonisti, "Chi è Tatiana" di Cirilli si distingueva come un'icona di quella stagione, lasciando un segno indelebile nella memoria comica dell'epoca.

Anni fa sono finito in uno strano giro di comici. Era il periodo dopo l'esplosione del fenomeno Zelig, e dopo la conseguente esplosione di Colorado, programma che cercava di seguirne il successo, con tutta una serie di comici che ambivano a diventare famosi, a volte inspiegabilmente. Quella era una comicità fatta di tormentoni, una parola o una frase ripetuta allo sfinimento, settimana dopo settimana. "Chi è Tatiana" di Cirilli credo sia un esempio piuttosto chiaro di cosa sto dicendo, ma i comici ai tempi erano tanti, e la gente sembrava non aspettasse altro che vederli per riderci su. Anche editorialmente funzionavano parecchio, le case editrici ci si erano buttate a bomba, tirando fuori libri che in pratica erano poco più che una raccolta di quelle battute, chiamiamole così.

