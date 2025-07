In barca insieme Stefano De Martino la vacanza a due mostrata proprio dal conduttore

in barca insieme Stefano De Martino, la vacanza a due mostrata proprio dal conduttore. Una delle coppie più sorprendenti e affiatate della televisione italiana ha deciso di prendersi una pausa, lontano dai riflettori, per godersi qualche giorno di relax. Dopo la chiusura della fortunatissima stagione di Affari Tuoi, Stefano si è regalato un meritato break sul mare, immortalato tra sorrisi e tramonti. La loro complicità conferma quanto il legame vada oltre la scena.

Una delle coppie più sorprendenti e affiatate della televisione italiana ha deciso di prendersi una pausa, lontano dai riflettori, per godersi insieme qualche giorno di relax. Dopo la chiusura della fortunatissima stagione di Affari Tuoi, il conduttore Stefano De Martino si è infatti concesso una vacanza sul mare, testimoniata da sorrisi, sole e Instagram stories. Ma non da solo. E proprio la sua ‘compagnia’ conferma quanto il loro legame vada ben oltre il lavoro in Rai. Il sipario è calato sul game show, ma l’intesa costruita nel tempo tra Stefano De Martino e e l’iconico “Dottore”, al secolo Pasquale Romano, ha trovato spazio anche nella quotidianità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

