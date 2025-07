Rotta verso la Bulgaria | nuovo collegamento da Orio a Varna con Wizz Air

Wizz Air apre le porte alla Bulgaria con un nuovo collegamento diretto da Orio al Serio a Varna, la vibrante città portuale sul Mar Nero. A partire dal 16 settembre, voli bisettimanali ti porteranno in questa affascinante meta, con tariffe imbattibili da soli 35,99 euro. Questa iniziativa rafforza ulteriormente l’impegno della compagnia nel rendere più facile e conveniente esplorare l’Europa orientale, offrendoti nuove opportunità di scoperta e avventura.

Bergamo. Wizz Air ha annunciato l’apertura di un nuovo collegamento diretto dall’aeroporto di Orio al Serio allo scalo di Varna, importante città portuale della Bulgaria affacciata sul Mar Nero. La rotta sarà attiva a partire dal 16 settembre, con due frequenze settimanali – il martedì e il sabato. I biglietti sono già disponibili sul sito della compagnia con tariffe a partire da 35,99 euro. La nuova destinazione rafforza ulteriormente l’impegno strategico di Wizz Air sull’aeroporto di Orio, dove, solo nel primo semestre del 2025, la compagnia ha operato quasi 3.900 voli e accolto le prenotazioni di oltre 797mila passeggeri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Rotta verso la Bulgaria: nuovo collegamento da Orio a Varna con Wizz Air

