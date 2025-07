Napoli un' intera squadra sul mercato | da Folorunsho a Simeone la TOP 11

Napoli si prepara a rivoluzionare la rosa durante la sessione estiva di calciomercato, con un'intera squadra di esuberi pronta a partire. Da Folorunsho a Simeone, scopriamo la top 11 dei giocatori che lasceranno gli azzurri, tra chi ha vinto lo scudetto e chi è tornato a casa in prestito. Un mercato ricco di sorprese che potrebbe cambiare le sorti della squadra e aprire nuove sfide per il Napoli.

Osimhen, cosa fai? Fino al 10 luglio non parlerà di mercato. E il Napoli aspetta - Gli azzurri decisi: se non sarà ceduto sarà convocato per il raduno ... Da corrieredellosport.it

Non solo acquisti, il Napoli lavora a 14 cessioni: i nomi di chi partirà - Giovanni Manna è attento sul mercato in uscita, dove la società Napoli ha 14 giocatori inseriti nella lista cessioni. Riporta internapoli.it