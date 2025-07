Il ritorno di Marco Pantani

Il ritorno di Marco Pantani rivive attraverso le pagine di "Pantani. Le storie dietro le vittorie", un racconto che svela l’uomo oltre il mito. Umberto Preite Martinez ci accompagna in un viaggio emozionante tra vittorie, sfide e il suo ritorno alle radici, dimostrando come la narrazione dell’eroe sia universale e senza tempo. Se desiderate conoscere più da vicino questa leggenda del ciclismo, cliccate qui per acquistare il libro e scoprire il suo incredibile percorso.

Pubblichiamo un estratto da "Pantani. Le storie dietro le vittorie", il nuovo libro di Umberto Preite Martinez edito da Giunti. Il viaggio dell'eroe e? un tipo di struttura narrativa che e? presente nelle opere letterarie di ogni epoca: nelle tragedie greche, nei poemi epici e nei romanzi fantasy il protagonista, l'eroe, alla fine torna sempre nel posto dove tutto e? iniziato, anche se cambiato dalle numerose disavventure che ha affrontato. E il caso vuole che nell'anno del ritorno al Tour de France di Marco Pantani, il Tour de France faccia ritorno la? dove la sua stella ha brillato piu? forte che mai.

Oggi esce il libro che ho scritto in questi mesi in cui sono un po' scomparso. È un libro sulle vittorie più belle e iconiche di Marco Pantani, raccontate come piace a me, andando a riguardare tutti i video delle dirette, a spulciare gli articoli dell'epoca, cosa si dice Vai su X

