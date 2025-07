Cavallo gravemente ferito in una corsa clandestina e poi sparito | c'è una denuncia

Un episodio sconvolgente scuote Catania: un cavallo, vittima di una corsa clandestina, si è ferito gravemente e poi è scomparso nel nulla. La Polizia ha denunciato un uomo, ma il destino dell’animale rimane un mistero. Tra violazioni e ipotesi di soppressione, si apre un’indagine che solleva ancora più interrogativi. Continua a leggere per scoprire come questa storia mette in luce il lato oscuro dello sport clandestino e la tutela degli animali.

Lo scorso maggio, un cavallo è rimasto gravemente ferito durante una corsa clandestina a Catania ed è poi sparito nel nulla. La Polizia ha ora denunciato un uomo: l'animale riconosciuto dalle immagini di videosorveglianza era sottoposto a vincolo sanitario. Il cavallo forse è morto o è stato soppresso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

