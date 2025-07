Separazione carriere via libera del Senato all’articolo 2 | muro duro delle opposizioni

Il Senato dà il via libera all'articolo 2 sulla separazione delle carriere, segnando una svolta significativa nel panorama politico italiano. Tuttavia, il muro duro delle opposizioni si è rivelato insormontabile, con circa 1300 proposte di modifica respinte tramite la procedura del canguro. Un passaggio che suscita forti reazioni e pone nuove sfide nel processo legislativo. Scopriamo insieme i dettagli di questa giornata decisiva.

Le proposte di modifica delle opposizioni, circa 1300, sono tutte state respinte dopo l'esecuzione del canguro, ovvero la procedura per cui il voto sugli emendamenti viene velocizzato organizzandoli in gruppi in cui vengono raccolti i più simili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Separazione carriere, via libera del Senato all’articolo 2: muro duro delle opposizioni

