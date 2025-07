BluOrobica inizia la costruzione del roster | torna Andrea Leoni arriva il ‘senior’ Franco

L'entusiasmo è alle stelle in casa BluOrobica: tra conferme e nuovi innesti, la squadra si prepara a vivere un'altra stagione emozionante nel campionato di Serie B Interregionale. Dopo aver ufficializzato coach Ciocca, ora si definiscono i tasselli del roster, tra cui l’atteso ritorno di Andrea Leoni e l’arrivo di Franco, il ‘senior’ che promette esperienza e leadership. La costruzione della squadra sta entrando nel vivo, e il futuro sembra sempre più brillante…

Sono giorni di grande fermento in casa BluOrobica per quel che riguarda la costruzione del roster per la stagione 202526 per la squadra che militerà nel campionato di Serie B Interregionale, dopo la salvezza ottenuta in extremis la scorsa stagione, la seconda tra i 'grandi'. Dopo l'annunciato arrivo di coach Ciocca, già presentato ufficialmente, è il momento anche delle presentazioni per quel che riguarda un roster che andrà inevitabilmente rinnovato, dopo i saluti tra gli altri agli "ultra senior" Markovic e Simoncelli, ma anche ad Alessandro Dore, tra i migliori della scorsa stagione. Il grande ritorno riguarda un ex prospetto della Blu, che in tre stagioni si era messo in luce fino ad arrivare all'Olimpia Milano.