Camorra riciclava soldi dello spaccio e del pizzo giocando a ’10 e Lotto’

Una scoperta sconcertante mette in luce come la camorra abbia sfruttato il gioco d’azzardo per riciclare i proventi delle sue attività illecite. Attraverso puntate su “10 e lotto” e, in misura minore, eventi sportivi, un sofisticato sistema di riciclaggio è stato smascherato dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Questa operazione dimostra ancora una volta quanto i clan siano pronti a infiltrarsi anche nelle attività apparentemente innocue, rendendo il problema più attuale che mai.

Tempo di lettura: 2 minuti Riciclavano denaro frutto delle attività illecite della camorra giocando a “10 e lotto” e in misura minore anche puntando su eventi sportivi: è quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna che, al termine di indagini coordinate dalla Dda, hanno arrestato sette persone (per 4 è stato disposto il carcere e per altri 3 i domiciliari) accusate, a vario titolo, di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni e utilità di provenienza illecita. Secondo quanto emerso, tra settembre e ottobre 2022, per esempio, sarebbero stati investiti oltre 766mila euro, in parte (oltre 137mila euro ritenute provento delle attività illecite della camorra) ottenendo delle vincite successivamente acquistate e intestate, ma fittiziamente, a una donna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Camorra, riciclava soldi dello spaccio e del pizzo giocando a ’10 e Lotto’

