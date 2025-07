Mazzette per appalti dei lavori nelle carceri di San Vittore Opera e altre 4 | si indaga sul Provveditorato lombardo

Un’inchiesta scuote il mondo degli appalti penitenziari in Lombardia, con sospetti di corruzione e gare truccate che coinvolgono importanti strutture come San Vittore e Opera. La Procura di Milano sta scavando tra mazzette e falsificazioni, mettendo sotto inchiesta figure di spicco del Provveditorato regionale e imprenditori del settore. Un’indagine che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono gestiti i lavori nelle carceri lombarde. Continua a leggere.

La Procura di Milano sta indagando per presunte gare truccate, in cambio di mazzette, sui lavori in sei penitenziari lombardi, compresi quelli di San Vittore e Opera. Le ipotesi di reato sono di turbativa d'asta, falso ideologico e corruzione. Risultano indagati un ingegnere del Provveditorato regionale, un ex funzionario e un imprenditore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

