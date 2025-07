Fedez un giorno di confessioni E Selvaggia Lucarelli

Fedez, un giorno di confessioni e Selvaggia Lucarelli si mescolano in un caleidoscopio di incontri sorprendenti tra calciatori, tronisti, veline e showgirl. Ma cosa li riporta negli appartamenti da sogno tra Forte dei Marmi e il lago di Como? Sembrerebbe una pièce di Feydeau rivisitata, con ospiti inaspettati come Antonella “OnlyFans” Mosetti, Guendalina Canessa, Jacopo Sabino e il super DJ Eugenio Colombo. E poi tutti, compresa…

Ma che ci fanno calciatori tronisti veline showgirl negli appartamenti da sogno? Per una vacanza tra Forte dei Marmi e il lago di Como? Pare una pièce di George Feydeau aggiornata con Antonella “OnlyFans” Mosetti, Guendalina Canessa, Jacopo “Mister Italia” Sabinos che parteciperĂ a Mister Universo a Panama, il super dj Eugenio Colombo, tutti ospiti di Simone Molinari a Il Sogno Bellaggio, ora anche in Versilia. E poi tutti, compresa Ornella Vanoni, Carlo Conti e Giorgio Panariello, dalla mitica Gianna Manni che ha aperto la Masseria Gianna, nuovo punto d’incontro vip. Appartamenti il Sogno è lieta di accogliervi nelle sue location di Bellagio, Forte dei Marmi e Campodolcino! Disponiamo di diversi appartamenti per tutte le esigenze, dallo studio all’attico!Gli appartamenti sono dotati di tutti i comfort, quali connessione Wi-Fi e aria condizionata, oltre tv a schermo piatto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fedez, un giorno di confessioni. E Selvaggia Lucarelli...

In questa notizia si parla di: fedez - giorno - confessioni - selvaggia

A Roma il congresso di Forza Italia Giovani: la delegazione sannita nel giorno di Fedez - A Roma, il Congresso di Forza Italia Giovani segna una tappa fondamentale per il futuro del partito, proprio mentre il mondo della musica celebra Fedez.

Michelle Hunziker incontra gli uomini in garage, Cecilia e Belen ai ferri corti per soldi, Lucarelli e il sold out di Fedez; Fedez, la veritĂ sugli occhi: Ho dimenticato.... Il mea culpa sulle confessioni a Corona; Fedez, un giorno di confessioni. E Selvaggia Lucarelli... | .it.

Fedez tra passato difficile e nuovi inizi: confessioni sul matrimonio, la salute e progetti futuri - Fedez racconta la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, la lotta contro il tumore, l’uso della marijuana per il benessere e i cambiamenti nella carriera tra podcast, gossip e nuovi progetti artisti ... Riporta gaeta.it

Fedez, il divorzio da Ferragni e i figli: “Quando i bambini hanno chiesto perché abbiamo spiegato” - Fedez si racconta, scendendo anche nei dettagli della sua vita intima dopo la rottura con la ex mogli ... Scrive msn.com