Luca Maria Menga primo medico-ingegnere con due 110 e lode | Dal liceo Berchet a Stanford metto cultura umanistica nella scienza

MILANO – "È un bel traguardo e una bella responsabilità: figure così nuove e ibride non hanno una posizione già definita, abbiamo una carriera futura da costruire". Luca Maria Menga, 24 anni, è tra i pionieri di Medtec: si è laureato con 110 e lode - più menzione d'onore - in Medicina e con 110 e lode in Ingegneria biomedica. Perché sei anni fa ha scelto di testa re questo nuovo corso? "Mi ero appena diplomato al liceo classico Berchet, ero molto indeciso se continuare con le lingue classiche. Ma ho pensato che con Medicina avrei potuto applicare la mia mentalità "umanistica" e sviluppare le mie competenze in questo settore.