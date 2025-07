Martina Grillo morta a 22 anni dopo un malore in palestra

Tragedia scuote Poirino, Torino: Martina Grillo, giovane promessa di 22 anni, ha perso la vita improvvisamente durante un allenamento in palestra. Un malore fulmineo le ha tolto la possibilità di continuare a sognare e vivere. La sua storia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l’importanza di ascoltare il nostro corpo. Restiamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore e sconforto.

Martina Gillio, 22 anni, è morta dopo essere stata colpita da un improvviso malore mentre si allenava nella palestra che frequentava abitualmente a Poirino, in provincia di Torino. La giovane è deceduta il 2 luglio all'ospedale Molinette, dove era stata trasportata d'urgenza in elicottero. Nonostante gli sforzi del personale medico, il suo cuore ha smesso di battere. Leggi anche: Malore sul palco in Italia: paura per la leggenda della musica Il malore in palestra e i soccorsi immediati. Il malore è avvenuto nella serata di lunedì 1 luglio, intorno alle 19, all'interno della palestra che Martina frequentava da tempo.

