Giustizia sì del Senato all’articolo 2 | approvata la separazione delle carriere

Con un voto decisivo, il Senato segna una svolta storica nel sistema giudiziario italiano approvando l’articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati. Questa importante riforma modifica l’articolo 102 della Costituzione, distinguendo chiaramente le carriere di giudicanti e requirenti. Un passo fondamentale verso una giustizia più trasparente ed efficiente, che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono amministrati la legge e la giustizia nel nostro Paese.

Con un voto che segna una tappa importante nel percorso di riforma della giustizia italiana, l’aula del Senato ha approvato l’articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il testo introduce una modifica all’articolo 102 della Costituzione, precisando che le norme relative alla magistratura devono disciplinare anche le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti. Leggi anche: Ursula von der Leyen, il Parlamento europeo voterà la mozione di sfiducia: “Ci sono i numeri” Modifica costituzionale: due carriere distinte per i magistrati. L’articolo 2 del disegno di legge costituzionale rappresenta il fulcro della proposta di riforma voluta dal governo: introduce nella Costituzione il principio secondo cui le carriere dei magistrati giudicanti (coloro che esercitano la funzione giurisdizionale) e dei magistrati requirenti (cioè i pubblici ministeri) devono essere separate e autonome. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Giustizia, sì del Senato all’articolo 2: approvata la separazione delle carriere

In questa notizia si parla di: articolo - giustizia - senato - separazione

Partecipazione senza potere: la legge che disattende l’articolo 46 della Costituzione e la giustizia naturale - La recente legge approvata dal Senato il 14 maggio 2025, promossa dal sindacato Cisl, solleva dubbi sulla legge e la giustizia naturale.

Giustizia: sì del Senato all'articolo 2, passa la separazione delle carriere. Prevede distinti percorsi tra magistrati requirenti e giudicanti. #ANSA Vai su X

Magistrati mobilitati contro la riforma della giustizia Continua la mobilitazione dell'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere. Il provvedimento arriverà in Senato il 18 giugno. Valeria Papitto pe Vai su Facebook

Giustizia, ok del Senato all’articolo 2: passa la separazione delle carriere; Separazione delle carriere, il Senato approva l'articolo 2 della riforma della Giustizia; Il Senato dà il via libera alla separazione delle carriere.

Riforma della giustizia, passa la separazione delle carriere. Ok del Senato all’articolo 2 del ddl - Separazione delle carriere, via libera dell'aula del Senato all'articolo 2 della riforma della giustizia. Si legge su italiaoggi.it

Separazione delle carriere, via libera del Senato all’articolo 2 - Dopo il muro contro muro di ieri, l’aula del Senato ha dato il via libera all'articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati. Secondo msn.com