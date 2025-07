Piscina Comunale di Castiglion Fiorentino la nota dell’amministrazione comunale

La piscina comunale di Castiglion Fiorentino si prepara a una nuova fase di gestione, con l'affidamento in concessione deliberato dal consiglio comunale il 31 marzo. Mentre la minoranza si è astenuta, non sono emerse preoccupazioni sulle tempistiche, ma solo dubbi sulla disponibilità di società interessate. Un passo importante, che segna l'inizio di un rinnovato impegno per offrire servizi migliori alla comunità . A conferma della solidità di questa scelta...

Arezzo, 3 luglio 2025 – L'affidamento in concessione della gestione d ella piscina comunale di Castiglion Fiorentino è stato deliberato in consiglio comunale in data 31 Marzo. In tale occasione il gruppo di minoranza si astenne ma non sollevò perplessitĂ sulle tempistiche. L'unico dubbio che il gruppo "Rinascimento Castiglionese" sollevo è che non ci fossero societĂ disponibile a gestire la piscina, non certo su eventuali tempistiche. A conferma di ciò il gruppo di minoranza non votò contro ma si astenne. Successivamente l'amministrazione, come previsto dalle procedure nazionali, attraverso apposito avviso pubblico pubblicò il bando dove parteciparono 2 societĂ per aggiudicarsi la gestione, procedura terminata in data 29 maggio con l'assegnazione a "Officina del Nuoto ssd".

