Tutti in campo a Srebrenica

Serbi e bosniaci giocano insieme, sotto la stessa bandiera. È la sfida dell’Fk Guber, una delle poche squadre multietniche della Bosnia Erzegovina Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Tutti in campo a Srebrenica

L’ONU istituisce la Giornata internazionale di riflessione per il genocidio di Srebrenica; Le tappe dell'odio - il Genocidio di Srebrenica; 25° anniversario del genocidio di Srebrenica. Le vittime attendono ancora giustizia.

Srebrenica, a 30 anni dal genocidio. La città spenta costretta a ricordare. “Qui sopravvive soltanto il dolore” - La ong Sara: “Promuoviamo la convivenza pacifica, ma la politica vuole solo dimenticarsi di questo ... Come scrive msn.com

Trent’anni fa la strage di Srebrenica: l’analisi nella newsletter de «la Lettura» - Nel diario settimanale del supplemento, in arrivo via email venerdì 27 giugno, la ricorrenza del massacro avvenuto in Bosnia ed Erzegovina nel luglio 1995. Segnala corriere.it