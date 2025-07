BPER amplia l’offerta private con il nuovo Fondo BlackRock Multi Alternatives Growth Fund

BPER rafforza la sua offerta private con il nuovo BlackRock Multi Alternatives Growth Fund, un ELTIF 2.0 che apre le porte a un mondo di investimenti alternativi. Con un focus su Private Equity, Infrastrutture e Credito Privato, questo fondo multistringa offre ai clienti una strategia flessibile e diversificata, consentendo di esplorare nuove opportunità di crescita. Scopri come questa innovazione può valorizzare il tuo patrimonio e ampliare i tuoi orizzonti d’investimento.

Un fondo d'investimento che investe nei private markets arricchisce l'offerta di BPER, disponibile per la clientela private. Il BlackRock Multi Alternatives Growth Fund è un ELTIF 2.0 che offre esposizione a un portafoglio globale e diversificato di investimenti alternativi, con un focus su Private Equity, Infrastrutture e Credito Privato. Il fondo adotta una strategia flessibile multistrategy, investendo in una combinazione di asset illiquidi, attraverso investimenti diretti, coinvestimenti e investimenti secondari, e asset liquidi al fine di ottimizzare il profilo rischiorendimento nel lungo periodo.

