Il figlio di Impagnatiello non avrà più il suo cognome | accolta la richiesta della madre

In un contesto segnato da drammi e decisioni difficili, la madre del piccolo Alessandro ha scelto di togliere il cognome paterno al bambino, accentuando ancora di più la distanza tra il passato e il presente. Mentre Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo per gravissimi reati, questa decisione rappresenta un gesto di tutela e di rinascita per il futuro del bambino. La storia si arricchisce di sfumature umane e legali che meritano attenzione.

Mentre Alessandro Impagnatiello, in carcere per il femminicidio della compagna Giulia Tramontano e il procurato aborto di Thiago, il figlio che lei portava in grembo, è stato condannato in ergastolo anche in appello negli scorsi giorni, la donna che è madre del figlio avuto dall’ex barman durante la precedente relazione ha deciso di togliere il cognome paterno al bambino. Se già nel marzo del 2025 il Tribunale per i Minorenni di Milano aveva dichiarato decaduta la responsabilità genitoriale di Impagnatiello, adesso la donna ha ricevuto l’ok dalla Prefettura di Monza e Brianza per ottenere il cambio di cognome del figlio avuto con l’uomo prima che quest’ultimo iniziasse la relazione con Giulia Tramontano. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it