Caso Angelica Schiatti – Morgan | la precisazione della legale

La vicenda tra Angelica Schiatti e Morgan si infittisce, alimentando polemiche e malintesi. Dopo le recenti dichiarazioni sui social dell’ex artista, l’ufficio stampa di Angelica ha diffuso una nota ufficiale per chiarire i fatti emersi durante l’udienza dell’1 luglio. La loro querelle continua a tenere banco, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi. Ma cosa rivela realmente questa precisazione legale?

La nota della legale. Continua la querelle tra Angelica Schiattì e Morgan, ex dell’artista che avrebbe perseguitato la donna. L’ufficio stampa della Schiatti ha così condiviso una nota per chiarire cosa accaduto nell’udienza dell’1 luglio. “A seguito delle esternazioni e delle dichiarazioni recentemente pubblicate sui propri canali social dal signor Marco Castoldi in arte Morgan, in ordine al processo che lo vede imputato presso il tribunale di Lecco per i reati di stalking aggravato e diffamazione nei confronti della signora Angelica Schiatti, la parte quanto la sua legale precisano – al fine di garantire un’informazione precisa, equilibrata e rispettosa dei Diritti degli interessati – che il percorso di giustizia riparativa richiesto dall’imputato e a cui ha aderito, partecipando a sessioni separate, la signora Angelica Schiatti, si è concluso con “esito di non fattibilità dei programmi fra Marco Castoldi e Angelica Schiatti“, pertanto, non per l’abbandono del percorso da parte della signora Schiatti, come erroneamente è stato riportato. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Caso Angelica Schiatti – Morgan: la precisazione della legale

In questa notizia si parla di: angelica - schiatti - morgan - legale

Caso Morgan, stop alla giustizia riparativa: prosegue il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti - Il caso Morgan, un brillante esempio di come la giustizia riparativa possa essere messa alla prova, si complica ulteriormente.

“Le continue dichiarazioni di Morgan sui social sono gravissime. Sta mettendo in atto una pericolosa inversione dei ruoli tra vittima e carnefice, con insulti al suo compagno Calcutta” Così parla a Fanpage.it Maria Nirta, avvocata che assiste la cantautrice Ange Vai su Facebook

Morgan a processo per stalking, la legale di Angelica Schiatti: “La insulta ancora, chiederemo la misura cautelare; Caso Morgan, stop alla giustizia riparativa: prosegue il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti; Caso Morgan, Angelica Schiatti si ritira dalla giustizia riparativa.

Morgan a processo per stalking, la legale di Angelica Schiatti: “La insulta ancora, chiederemo la misura cautelare” - Maria Nirta, avvocata che assiste Angelica Schiatti nel processo che vede l'ex Morgan accusato di stalking e diffamazione aggravata: "Le continue ... Da fanpage.it

Morgan a processo per stalking, salta accordo con Angelica/ La risposta durissima del cantante sui social - Morgan: l’ex Angelica rifiuta i 15mila euro, salta la pace e parte la guerra. ilsussidiario.net scrive