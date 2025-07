Ciclismo e calcio | una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna

Ciclismo e calcio si sono trasformati in protagonisti indiscussi di una stagione memorabile per Chiusi della Verna. Tra successi sul campo e eventi di portata nazionale, il borgo casentinese si conferma come un polo di passione e solidarietĂ sportiva. Questa vivace energia sta rafforzando legami, ispirando nuove iniziative e proiettando il paese verso un futuro ancora piĂą brillante, in cui lo sport diventa motore di crescita e identitĂ .

Arezzo, 3 luglio 2025 – Tra ciclismo e calcio, il Comune di Chiusi della Verna sta vivendo una stagione di grandi traguardi sportivi e sociali. I risultati sul campo e l’organizzazione di eventi di richiamo nazionale hanno scandito l’avvio dell’estate nel borgo casentinese, testimoniando la vitalitĂ dell’associazionismo locale, gettando le basi per nuovi progetti di sviluppo e ribadendo una consolidata rete tra amministrazione comunale e realtĂ del territorio. In quest’ottica, una particolare vetrina è stata fornita dal passaggio della quinta tappa dell’Appennino Bike Tour Festival che sta percorrendo l’intera penisola da nord a sud per oltre tremila chilometri e che, per una giornata, ha trasformato il paese di Corsalone in un punto di incontro per appassionati di ciclismo e cicloturismo, offrendo un’occasione unica di promozione per le bellezze naturali e culturali diffuse nella vallata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna

