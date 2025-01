Lapresse.it - Berrettini al Quirinale: “Forza di questa squadra è il gruppo”

“Alda Mattarella? Sempre un’emozione grandissima, poi condividerla con queste ragazze e questi ragazzi è stato speciale”, ha detto Matteo, intercettato dai cronisti all’esterno del Colle, dove era stato ricevuto con gli altri tennisti italiani da Sergio Mattarella. “Mi viene da pensare al primo set che ho perso con l’Australia, tutti i ragazzi sono venuti nello spogliatoio e mi hanno incitato, poi sono andato a vincere al terzo anche grazie a loro”, ha ricordato il campione italiano, sottolineando l’importanza delladiha quindi commentato il periodo di difficoltà dal quale sta emergendo: “E’ stato un periodo complesso per gli infortuni e l’insicurezza a essi legati, ma ho usato la vittoria dei ragazzi dello scorso anno come motivo per tornare ine portare un’altra volta la coppa in Italia”, augurandosi che i successi non finiscano qui, pur con la nuova consapevolezza per cui “ho capito che non è tutto solo legato ai risultati, ma al modo in cui arrivano”.