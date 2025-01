Abruzzo24ore.tv - Allarme furti a Coppito: ladri in casa, donna con nipotini li sorprende

L'Aquila - Negli ultimi giorni, la frazione diall'Aquila è stata teatro di una serie diin abitazione, causando crescente preoccupazione tra i residenti. In particolare, una, rientrando acon le sue nipotine, si è trovata faccia a faccia con dei malviventi che stavano svaligiando la sua abitazione. Nonostante lo spavento, le sue urla hanno messo in fuga i, che sono scappati a mani vuote. Oltre a questo episodio, sono stati segnalati altri colpi nelle zone di Sassa e Preturo, dove ihanno preso di mira diverse villette, sottraendo non solo oggetti di valore, ma anche attrezzature da giardino e da cantiere custodite in garage e magazzini. Questa ondata di criminalità sta generando un crescente senso di insicurezza tra gli abitanti, che chiedono un rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell'ordine.