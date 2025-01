Puntomagazine.it - Agerola e Gragnano: Ovuli in cucina, carabinieri arrestano 31enne durante i controlli a largo raggio

grazie ad un intervento mirato hanno arrestato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccioServizi distraordinari ade aper idella compagnia di Castellammare di Stabia con il prezioso contributo deiforestali.Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V. D. R., gragnanese del ’93 già noto alle forze dell’ordine.I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e nella, all’interno di un armadietto, sono stati rinvenuti degliper un totale di 50 grammi di hashish. Sequestrati anche materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.L’arrestato è in attesa di giudizio.Le perquisizioni hanno permesso di trovare e sequestrare contro ignoti 8 grammi di droga tra marijuana, cocaina e crack.