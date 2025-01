Lanazione.it - Addio al dottor Roberto Giachini, prestigioso radiologo del “Ceppo”

Pistoia, 29 gennaio 2025 – È morto ieri mattina, dopo una lunga malattia, affrontata con pazienza, coraggio e determinazione, il. Aveva 77 anni. Un professionista conosciutissimo in città e non solo, che ha sempre goduto dell’affetto dei suoi pazienti e della stima dei suoi colleghi per le sue elevate capacità diagnostiche. Per molti anni aveva lavorato comeall’ospedale del, poi, forte delle sue grandi doti di ecografista, aveva fatto la scelta definitiva della libera professione, attraverso i diversi ambulatori dove prestava servizio, nel centro storico e nelle associazioni. Fin dagli anni Duemila era stato fra i medici consulenti dell’associazione Voglia di vivere, da sempre impegnata nella prevenzione dei tumori del seno e da sempre a fianco delle donne attraverso innumerevoli iniziative sanitarie, sociali e culturali.