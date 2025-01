Terzotemponapoli.com - Ugolini sul mercato fermo del Napoli: Garnacho e Adeyemi lontani

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilcontinua a muoversi sulinvernale, ma le trattative per alcuni obiettivi restano in una fase di stallo. Le questioni legate ad Alejandroe Karimsembrano incontrare ostacoli significativi, come spiegato dal giornalista Massimosu Sky Sport 24.: trattativa bloccata e il Chelsea sullo sfondoIl giovane talento del Manchester United, Alejandro, è uno dei nomi seguiti con interesse dal. Tuttavia, secondo, la situazione è attualmente ferma. Nonostante l’offerta dei partenopei si sia spinta fino a 50 milioni di euro, questa cifra risulta lontana dalla richiesta di 70 milioni avanzata dai Red Devils. A complicare ulteriormente le cose, il Chelsea, inizialmente interessato, non ha approfondito la trattativa, lasciando ilin attesa di un’apertura o di un ribasso da parte del club inglese.