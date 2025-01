Ilrestodelcarlino.it - Tragico incidente oggi a Castelfranco Emilia: investito due volte mentre attraversava la strada

Modena, 28 gennaio 2025 –questa mattina in viaovest a. Un uomo è stato travolto da un’autolae sbalzato di alcuni metri sull’asfalto. Pare che la vittima sia stata poi investita da un secondo mezzo che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con automedica e ambulanza ma per la vittima – di origine straniera – non vi era più nulla da fare nonostante i tempestivi soccorsi. Sul posto per i rilievi sono intervenuti subito i carabinieri che stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’ennesimomortale che si verifica nella nostra provincia. Un altro gravesi è verificato lunedì intorno a mezzanotte sull’A1, al km 179 nord. Coinvolti due mezzi pesanti, uno dei quali ha tamponato con violenza quello che lo precedeva.