Serieanews.com - Thiago Motta e l'”effetto Xavi”: filtra un cambiamento importante da Vinovo

Leggi su Serieanews.com

è sempre più sulla graticola e intanto si parla dialla Juve:no strani scricchiolii dae l'””:unda(Foto: Ansa) – serieanews.comNon è un momento facile per. Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, l’allenatore della Juventus sembra aver perso il suo ultimo alibi: quella striscia di imbattibilità in campionato che teneva a galla una stagione già ricca di interrogativi.Ora, anche la tanto discussa “pareggite” – che fino a pochi giorni fa poteva perfino essere letta come un segno di solidità – appare sotto una luce ben diversa. Più di tutto, però, colpisce un altro elemento: la sensazione di arrendevolezza di questa Juventus, travolta da un Napoli feroce, guidato da un altrettanto feroce Antonio Conte.