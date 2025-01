Oasport.it - Steen Olsen torna a vincere nel gigante ‘salato’ di Schladming. Odermatt 3° in rimonta, azzurri sottotono

Doppietta norvegese a. Nelnotturno sulla Planai, Alexandertrionfa davanti ad Henrik Kristoffersen, centrando il terzo successo della carriera, il secondo in stagione dopo quello all’esordio a Soelden, quando addirittura ci fu tripletta per la Norvegia con sempre secondo Kristoffersen e terzo McGrath. Questa volta il podio è completato da Marco, che firma una clamorosanella seconda manche.Unsprint già nella prima manche e poi anche nella seconda (appena 51 secondi di gara), disputata sotto una fitta nevicata e con gli organizzatori che hanno gettato numeroso sale sul tracciato.si è imposto con 39 centesimi di vantaggio su Kristoffersen, mentre sono 60 quelli su, capace di recuperare ben nove posizioni nella seconda manche, sfiorando la vittoria inproprio come nella passata stagione.