Ilfattoquotidiano.it - Spettatore ucciso dal martello lanciato da un atleta: la gara d’atletica tra studenti finisce in tragedia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di atletica, è la volta del lancio del: rincorsa, tiro, paura. Perché il gesto tecnico è completamente sbagliato: l’attrezzo supera il campo, atterra in tribuna e colpisce in pieno uno, uccidendolo. È quanto accaduto a Colorado Springs, negli Usa. La vittima si chiama Wade Langston, 57enne papà di uno degli atleti che si esibiva presso il centro sportivo del campus dell’Università del Colorado.L’incidente è avvenuto la scorsa domenica durante una delle gare tra scuole superiori ospitate dall’Università del Colorado. Secondo l’ateneo, ilda uno studente ha superato le recinzioni e centrato in pieno il 57enne. L’uomo è stato subito soccorso dai presenti e poi dal personale sanitario, che ha provato a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.