Laprimapagina.it - Serie C NOW girone C 24esima giornata non va oltre il pateggio (0-0) il Crotone contro il Picerno

(4-2-3-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo (Stronati), Barberis (Schiro’), Silva (Vilardi), Tumminello, Oviszach (Vitale), Gomez. All. LongoAZ(4-2-3-1): Summa, Pagliai, Manetta, Nicoletti, Guerra (Allegretto), Meselli, Franco, Energe, Petito (De Ciancio) , Volpicelli (Esposito), Bernardotto (Cardoni). All. TomeiArbitro: Antonio Di Reda di MolfettaAss. Giovanni Francesco Massari di Molfetta Angelo Tomasi di LecceQuarto giudice: Tommaso Alberto Vazzano di CataniaAmmoniti: Di Pasquale, Guerini, Esposito, De CiancioAngoli:Recupero: 2 e 5 minutiSpettatori: 4.082 incasso euro 16.384,98Note: Consegnata dal presidente Gianni Vrenna una targa celebrativa a mister Emilio Longo per le 100 panchine tra i professionisti.