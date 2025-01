Nerdpool.it - Quentin Tarantino non ha fretta di dirigere il suo ultimo film: aspetterà che suo figlio possa avere ricordi duraturi sul set

Leggi su Nerdpool.it

, uno dei registi più iconici del nostro tempo, sta dando la priorità al suo ruolo di padre, come ha rivelato durante una conversazione al SundanceFestival., noto per il suo perfezionismo e la passione per il cinema, ha dichiarato di nonalcunadi tornare dietro la macchina da presa, scegliendo invece di dedicare più tempo alla sua famiglia.Durante l’evento, tenutosi a Park City, nello Utah,ha raccontato al critico cinematografico Elvis Mitchell come la paternità abbia cambiato la sua prospettiva. “Il prossimo mese miocompirà 5 anni, e ho anche una figlia di due anni e mezzo. Quando sono in America, scrivo. Quando sono in Israele, sono un abba, che significa padre.”Il regista ha spiegato che non vuole iniziare un nuovo progetto cinematografico finché suonon sarà abbastanza grande da comprenderlo pienamente.