Lanazione.it - Presidio con i trattori e poi la marcia: il Coapi torna a manifestare

Stamani i motori deiromperanno la quiete che abbraccia Sorano. È in programma oggi, infatti, ladeia Sorano e Capalbio, una manifestazione che il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani () ha organizzato per denunciare le difficoltà che sta attraversando il mondo agricolo. Sono attesi circa 100 manifestanti, isaranno però meno: alcuni agricoltori raggiungeranno la manifestazione in auto. Il sindaco di Sorano, Ugo Lotti ha dato l’appoggio ai manifestanti. "Voglio chiarire che il mio appoggio è per evidenziare i problemi che affliggono il settore agricolo – spiega Lotti –. L’agricoltura è un pilastro strategico per il territorio di Sorano e per l’intera Maremma, ma è ormai evidente come questo comparto sia in sofferenza da anni a causa di molteplici criticità: dai costi insostenibili agli attacchi predatori alle greggi, fino all’abbandono dei terreni e alla chiusura di numerose attività.