Papa | Iraq è nel mio cuore impossibile immaginare Paese senza cristiani

Roma, 28 gen. (LaPresse) – “Ricordo con gratitudine il mio viaggio apostolico in, che – nonostante la pandemia e i dubbi sulla sicurezza – ho intrapreso a marzo 2021 per esprimere aie a tutte le persone di buona volontà in quelil mio affetto e la mia solidarietà. Occupano un posto fisso e costante nel mioe nelle mie preghiere”. Lo scriveFrancesco nella prefazione di Francesco al libro di Matthias Kopp (Editrice Herder) intitolato ‘L’eredità cristiana in’. Come riportato dai media vaticani Bergoglio ha definito la sua visita al Grand Ayatollah di Najaf Sayyid Ali Al-Sistani “importante e indicativa”. Infine ilesprime la “profonda convinzione che non è possibilel’, poiché, insieme ad altri credenti, essi contribuiscono fortemente alla particolare identità del, che sin dai primi secoli è un luogo di convivenza, di tolleranza e di accettazione reciproca”.