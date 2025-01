Ilgiorno.it - Morte di Ramy, il testimone del video: i carabinieri mi hanno chiesto di eliminarlo senza neppure vederlo

Milano, 28 gennaio 2025 – Se ildella corsa folle in scooter e degli ultimi secondi di vita diElgami non fosse stato cancellato dallo smartphone di Omar E., forse oggi la dinamica della tragedia sarebbe chiara in tutti i suoi dettagli. Sì, perché con ogni probabilità quelle immagini esistevano davvero: iloculare dell’incidente di via Ripamonti non ha mentito quando ha dichiarato agli investigatori che quella notte duelo avrebbero costretto a eliminarle (purvisionarne il contenuto).Elgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai, in una foto tratta dal suo profilo Facebook. FACEBOOK/ELGAML +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTAL'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ L’analisi del cellulare Lo dimostrano i primi esiti della consulenza firmata dal tecnico informatico Marco Tinti, incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini di recuperare il filmato o quantomeno di reperire tracce della rimozione dalla gallery del telefono: il perito non è riuscito a ritrovarlo, ma ha rintracciato un frame che mostra via Ripamonti e i riflessi di luci in lontananza, con ogni probabilità i fanali del TMax guidato dal ventiduenne tunisino Fares Bouzidi e della Giulietta del Radiomobile che lo tallonava dopo un inseguimento di otto chilometri partito alle 3.