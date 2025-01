Ilfattoquotidiano.it - “Mio marito ha la febbre a 40, vuole che lo porti in ospedale, ma non lo farò. Quando stavo male io, non mi ha aiutato. È il karma”: lo sfogo di una donna su Reddit

Aiutarsi, in salute e in malattia, rientra tra gli “obblighi” coniugali di una coppia sposata. Ma non è sempre così e ci sono volte in cui si tende a non ascoltare il proprio partner, anche se malato, con la speranza che possa “imparare una lezione”. Rientra sicuramente in quest’ultimo caso la storia di unache, su, ha raccontato della notte travagliata vissuta dal.“Ieri, intorno alle 2.30 di notte, aveva laa 40, circa. Mi ha detto che voleva andare in pronto soccorso“, esordisce la, cui identità è rimasta ignota. Lei, però, ha posto un freno alle richieste dell’uomo: “Gli ho detto di prendersi una medicina, fare una doccia fredda e mettere un po’ di ghiaccio sulla testa prima di optare per l’”. Il, che non aveva mai avuto lacosì alta, insiste: “Ha detto che sarebbe andato da solo, io gli ho chiesto: ‘Sei sicuro?’.