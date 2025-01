Juventusnews24.com - Mercato Juve in stand-by: fase interlocutoria dopo l’arrivo di Renato Veiga. Cosa aspettarsi dai prossimi giorni

Sky Sport ha fatto il punto sul mercato Juve, che fino a questo momento in entrata ha messo a segno tre colpi: Alberto Costa dal Vitoria Guimaraes, Kolo Muani dal PSG e Renato Veiga dal Chelsea. I bianconeri ora vanno a caccia di almeno un altro colpo in difesa. Tuttavia se non verrà ceduto nessuno il club bianconero si muoverà soltanto in prestito ma su obiettivi che dovranno convincere pienamente. Per questo motivo siamo in una fase di stand-by.