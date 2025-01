Lettera43.it - Maltempo in Liguria e Toscana: crolla un muro a Genova, allagamenti a Firenze

Una forte ondata disi sta abbattendo su. A, in via dei Santi 5, è caduto undi contenimento e i vigili del fuoco stanno scavando per escludere la presenza di persone sotto le macerie. A Chiavari è esondato l’Entella e in Valfontanabuona si è verificata una frana, a seguito della quale i soccorritori hanno fatto sfollare quattro famiglie per ragioni di sicurezza. Disagi anche a, dove le abbondanti piogge e il forte vento hanno avuto ripercussioni sulla viabilità cittadina. La polizia municipale ha segnalato interventi in corso perin varie zone della città.Frana in(Facebook).In codice giallo un uomo ferito a causa della frana sulla statale 35Nella notte i vigili del fuoco die Rapallo sono intervenuti per forte vento, smottamenti e alberi caduti.