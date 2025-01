Lapresse.it - Maltempo, crolla muro a Genova: si cercano eventuali feriti

Vigili del fuoco al lavoro a, nel quartiere del Lagaccio, dove èto undi contenimento in via dei Cinque Santi. I detriti hanno colpito alcune auto parcheggiate. Sono attualmente in corso ricerche per escludere la presenza di persone coinvolte. Il crollo è dovuto alche si è abbattuto da ieri sera sulla Liguria. Frana su statale dei Giovi, autista feritoUn uomo è rimasto ferito nella frana sulla strada statale 35 dei Giovi avvenuta nelle prime ore della mattinata a Busalla, in provincia di. La frana è stata causata dalche ha colpito la Liguria durante la notte. La persona ferita era alla guida della sua auto quando la frana ha invaso la strada. I Vigili del fuoco sono stati impegnati anche nel centro cittadino diper il crollo di undi contenimento.