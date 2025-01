Ilfattoquotidiano.it - La tregua a Gaza mi fa paura: la salvezza verrà solo dal risveglio di una coscienza civile mondiale

di Samuela CittadiniQuattro soldatesse israeliane sono state rilasciate da Hamas; non si può vederne le condizioni perché al loro arrivo in Israele sono state oscurate da una sorta di tunnel (per una questione di privacy, dicono, e forse anche per non fare vedere al mondo come stanno, bene? Male?). Dal canto loro, quelli di Hamas che, con questa guerra atroce, dovevano essere stati decimati, festeggiano apertamente (e sembrano tantissimi) il ritorno di 200 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. A dimostrazione del fatto che Hamas è una fenice che rinasce e rinascerà continuamente dalle proprie ceneri.A me questafa, per diverse ragioni: perché non credo che durerà, e se durerà non cambierà lo stato delle cose.A mio modo di vedere i Palestinesi hanno troppi nemici da cui difendersi e nessuna risorsa.