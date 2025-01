Sport.quotidiano.net - La macchina da gol subisce troppo. Il Sassuolo si riscopre più vulnerabile

di Lorenzo LonghiIlche prende gol ininterrottamente da 8 partite, subendone in tutto 13, qualcosa da registrare ce l’ha, anche se serve una premessa: per una squadra che che attacca con molti uomini e ha un rendimento offensivo formidabile, si tratta di un effetto indesiderato preventivabile, ma al quale serve porre rimedio. E, allora, come arrivano al gol le avversarie del? Delle 25 reti incassate, una è giunta su rigore – ininfluente, quello segnato dal sampdoriano Coda – e nessuna su punizione, mentre tre sono quelle nate da angolo; significa che la difesa neroverde non soffre i calci da fermo, dove sa piazzarsi e leggere le situazioni, a differenza di squadre come Frosinone, Cesena e Spezia che, su azioni da corner, hanno subito rispettivamente 8, 7 e 6 reti.