Inter-news.it - Inter-Monaco, Taremi non si allena a scopo precauzionale – Sky

si disputerà nella giornata di domani 29 gennaio alle ore 21 allo Stadio San Siro. Di seguito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Mehdiin vista della sfida.IL PUNTO –sarà l’ultima sfida del girone unico della Champions League 2024-2025 per le due squadre. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, presente nella rifinitura di oggi preliminare al match contro i transalpini, il calciatore iraniano Mehdinon si èto con la squadra a causa di un affaticamento agli adduttori. La decisione di non lavorare con la squadra in vista dell’incontro di domani si spiega con motivi di carattere, stante l’esigenza di non forzare inutilmente in considerazione dei tanti impegni futuri dell’. Contro il, dunque, l’iraniano dovrebbe esserci regolarmente.