Screenworld.it - Il Vostro Amichevole Spider-Man di Quartiere: Recensione di un fumetto animato

Leggi su Screenworld.it

Domanda: In quanti modi puoi e vuoi raccontare-man?Risposta: Sì!Con questa premessa si apre “Il-Man di”, l’ultima fatica targata Marvel Animation Studios, pronta a tessere una nuova ragnatela di storie dal 29 Gennaio su Disney+. Dieci episodi per riscrivere le origins dell’Uomo Ragno. Dieci puntate per costruire nuove solide basi e fornire a Peter Parker un aspetto da Gen-z, aggiungendo la viralità dei social, lo slang delle nuove generazioni.Ildiventa una città, arricchendosi di storie che sconfinano dal Queens e arrivano, non solo da universi paralleli, ma anche da universi che ci somigliano tanto. Il-Man diGenere: animazioneDurata: 10 episodi/30 minuti ca.Uscita: 29 Gennaio 2025 (Disney Plus)Showrunner: Jeff TrammelCast: Hudson Thames (Peter Parker), Colman Domingo (Norman Osborn), Charlie Cox (Matt Murdock)Il-Man didi unA tutto questo, aggiungete.