Gamberorosso.it - I 15 migliori Lugana scelti dal Gambero Rosso (con una new entry Tre Bicchieri)

Al confine tra Lombardia e Veneto, a sud del Lago di Garda, viene coltivato il trebbiano di Soave, detto anche trebbiano dio turbiana, vitigno autoctono a bacca bianca, da cui si ottiene il, Doc dal 1967, che ci sorprende ogni anno con ottime versioni da parte di cantine storiche (ma non solo) della zona, durante le degustazioni per la guida Vini d'Italia del.I comuni interessati dalla denominazione sono quelli di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo e Peschiera del Garda, tra Brescia e Verona, in una pianura di origine morenica fino ai primi rilievi collinari, che salgono verso S. Martino della Battaglia. I terreni sono caratterizzati dalla stratificazione di argille chiare, con componenti calcaree molto ricche di minerali, che tendono a diventare più sabbiosi salendo verso la zona collinare.