Hermoso al Bayer, la Roma corre ai ripari: Bertola alternativa a Marmol

Si avvicina a grandi passi la decisiva sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte per la, ma è il calciomercato a tenere banco in una settimana decisiva per il proseguo della stagione giallorossa. Tantissime le questioni in ballo, dai molti nomi in lista per il vice Dovbyk al retroscena Casemiro per il post Paredes, ma ben presto ci sarà un’altra questione a cui fa fronte. In difesa Celik è corteggiato dal Galatasaray, mentreha già le valige in mano e si prepara a salutare la capitale dopo solo 5 mesi di permanenza.Tra ieri sera e questa mattina arrivano continue conferme circa un accordo imminente traLeverkusen sulla base di un prestito fino a fine stagione, e mancherebbe soltanto qualche dettaglio su come spartirsi lo stipendio dello spagnolo. Il giocatore ha già detto sì agli attuali campioni di Germania in carica e nulla dovrebbe andare storto, ma la coperta in difesa diventa corta, con Mancini, Hummels e N’Dicka chiamati agli straordinario.