Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 27 gennaio 2025 | Video Mediaset

ondel 2726a puntataDurante la ventiseiesima puntata delspazio al momentoon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Eva Grimaldi nomina Bernardo: “ancora non so come nasce, chi è, come è“;Javier vota Shaila: “mi ha dato del moscio, ma questo moscio le è piaciuto“;Pamela nomina Amanda;Mariavittoria vota Amanda;Giglio nomina Helena: “non mi è piaciuta in mistery, Zeudi e Javier dovrebbero avere la possibilità di conoscersi”;Stefania vota Chiara: “mi ha nominato per due volte e in particolare l’ultima volta non ho apprezzato”;Tommaso nomina Eva Grimaldi: “è la persona con cui parlo di meno”;Helena vota Chiara: “per una strategia mia, non siamo amiche, per me non è una concorrente forte”;Zeudi nomina Bernardo;Alfonso vota Helena: “non ho tanti giorni una forte simpatia per lei”;Amanda nomina Mariavittoria: “é stata la delusione più”;Jessica vota Amanda: “questaavrei voluto che uscisse lei, non c’è più rapporto tra noi”;Maxime nomina Ilaria: “è la persona che ho conosciuto di meno”;Chiara vota Helena: “con questaon hai voluto dichiarare guerra a Zeudi, accetto e spero che tu ti faccia da parte e loro due si possano godere la conoscenza”;Iago nomina Lorenzo: “dovresti urlare meno nella casa”;Bernardo vota Eva: “si accanisce contro di me chiedendomi continuamentemia vita”;Shaila nomina Iago;Emanuele vota Ilaria: “è la persona con cui condivido di meno”;Lorenzo nomina Helena.