Giorno della Memoria il mai più di Mattarella al Quirinale | Vigilare contro l’antisemitismo

Il doveree la necessità di attualizzarla, specie in questi tempi in cui si assiste a un ritorno di pulsioni antisemite, sono stati al centrocerimonia per ilal. Insieme al presidenteRepubblica, Sergio, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato, il premier Giorgia Meloni, i ministri, tra i quali Giuseppe Valditara nel suo intervento ha sottolineato l’importanza del raccontoShoah nelle scuole. E i superstiti. A loroha rivolto parole di particolare «riconoscenza», «rispetto» e «affetto» per il ruolo di testimonianza che svolgono e per la scelta di porsi dalla parte «di giustizia, di umanità, di speranza» e mai «odio e vendetta».: «Comune inderogabile impegno a non permettere che simili atrocità si ripresentino»«Ci troviamo qui al, con le più alte cariche dello Stato, non soltanto per ricordare, ma per ribadire solennemente il nostro comune e inderogabile impegno a non permettere che simili atrocità si ripresentino.