Lettera43.it - Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti

Leggi su Lettera43.it

Re dei quiz show e fra i conduttori più amati dai telespettatori,farà il suo debutto sul palco del Teatro Ariston al fianco di Carlo Conti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, in programma martedì 11 febbraio. Per quanto riguarda la vita privata, ha un figlio dalla sua ex moglie Patrizia Grosso, sposata nel 1991 e da cui ha divorziato nel 2009. Due anni dopo ha iniziato una storia d’amore con, che tuttavia conosceva da diverso tempo siccome i rispettivi figli frequentavano la stessa scuola. «È una donna di grande carattere», ha detto di lei in numerose interviste. «Mi aiuta negli aspetti pratici della vita. Ha sopportato di vivermi accanto nonostante la luce dei riflettori. Matrimonio? Abbiamo visioni differenti, però mai dire mai». Di lei non si sa molto, se non che ha 59 anni e ha un impiego nell’architettura.