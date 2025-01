Eccoci Katia Pedrotti del GF e torna a mostrarsi col figlio Tancredi | come sta

Leggi su Caffeinamagazine.it

È un periodo complicato pere il marito Ascanio Pacelli. Qualche giorno fa la coppia nata all’interno della Casa del Grande Fratello nel 2003 ha fatto sapere che il loropiù piccolo,(10 anni), era finito in ospedale: “Grazie a tutte le persone che lavorano nell’ospedale di Carpi – hanno fatto sapere – ci hanno assistito con affetto, professionalità e con quel pizzico di simpatia e ironia che in momentiquesti fa la differenza”.In seguitoha voluto aggiornare i fan sui social, pur senza entrare troppo nel dettaglio del probelma di salute del: “Tank ora sta meglio, cerchiamo di apportare comunque le giuste attenzioni che servono in questo momento. Siamoti a Roma, oggi pomeriggio dovremmo andare al Bambino Gesù e cercare di capire cosa sia successo esattamente e trovare un percorso“.