Thesocialpost.it - DeepSeek, parla il ceo di OpenAI Sam Altman: “È impressionante”

Leggi su Thesocialpost.it

La startup cineseha fatto il suo ingresso dirompente nel mercato dell’intelligenza artificiale, mettendo in discussione il predominio di colossi comee Meta. Il suo modello di punta,-R1, ha attirato l’attenzione globale, scatenando reazioni significative nel settore.Leggi anche: Covid nato da fuga virus da laboratorio? La Cina risponde alla Cia: “Smettete di diffamare”Il CEO di, Sam, ha descritto il modello R1 come “”, evidenziando però che il successo disi basa sulla “maggiore potenza di calcolo”. In un post su X (precedentemente Twitter),ha affermato: “R1 diè un modello, in particolare per quanto riguarda ciò che sono in grado di offrire a quel prezzo”.Trump: “Un avvertimento per gli Stati Uniti”Il successo dinon è passato inosservato neanche in ambito politico.