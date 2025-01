Oasport.it - Combinata nordica, Coppa del Mondo femminile Seefeld 2025. Il ‘Triple’ per la prima volta declinato anche al femminile

Ladeldisi prepara a vivere un piccolo momento storico. Nel weekend a cavallo dei mesi di gennaio e febbraio,in Tirol ospiterà laedizionedel Triple. La competizione multi-stage, nata in ambito maschile nel 2014, si apre dunqueall’altra metà del cielo.Fra le donne non ci saranno eliminazioni al termine dellagiornata (d’altronde, il numero di partecipanti è già esiguo). I format di gara programmati sono, nell’ordine, mass start (5 km di fondo e un salto), compact (un salto e 5 km di fondo), gundersen (un salto e 7,5 km di fondo).Vale la pena di ricordare che le tre competizioni sono concatenate. Pertanto, all’inizio di ogni giornata, andranno tenuti in considerazione i distacchi accumulati nelle gare precedenti. In questo modo, si creerà un vero e proprio macro-appuntamento di 3 salti e 17,5 km di fondo, seppur percorsi in modi totalmente diversi.